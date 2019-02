Berlinale-Vorverkauf: Berlin feiert den Film - feiern Sie mit!

Berlin. Am Donnerstag kommender Woche geht es wieder los. Da fällt der Potsdamer Platz in den Ausnahmezustand – und mit ihm die halbe Stadt. Denn dann startet die Berlinale, und lauter Filmverrückte aus aller Welt kommen nach Berlin.

Im Gegensatz zu den anderen großen A-Festivals in Cannes und Venedig hat dabei auch der ganz normale Kinozuschauer die Chance, das Festival nicht nur als Zaungast mitzuerleben, sondern die Filme, um die es geht, auch selbst zu sichten. Denn Berlin ist weltweit das größte Besucher-Filmfestival, hier werden alle Beiträge in mehreren Wiederholungen gezeigt. Und der letzte Berlinale-Tag, der 17. Februar, ist schon traditionell der „Publikumstag“.

400 Filme werden in diesem Jahr vorgeführt, 15 mehr als im Vorjahr. 400 Filme, das sind bei zehn Festivaltagen – den Publikumstag mal abgezogen – sage und schreibe 40 Filme pro Tag. Das kann natürlich kein Mensch auch nur im Ansatz bewältigen.

Die wichtigste Frage, die sich da stellt, ist deshalb immer wieder: In welchen Film soll man gehen? Wofür lohnt sich das stundenlange Anstehen in den langen Warteschlangen vor den Ticketcountern? Dazu lohnt ein Blick in das Programmheft.

Vorverkauf: Am Donnerstag startet die 69. Berlinale mit „The Kindness of Strangers“. Ab dem morgigen Montag, 10 Uhr, startet der Vorverkauf für alle Filme des Festivals an vier zentralen Stellen: in den Potsdamer Platz Arkaden, im Kino International, im Haus der Berliner Festspiele und in der Audi City Berlin. Unter www.berlinale.de können Tickets auch online gebucht werden. Der Server war in der Vergangenheit aber oft überlastet. Die Tickets kosten regulär 13, Wettbewerbsfilme 16 Euro, am Publikumstag sind es 10 Euro.

Buchung: Der Ticketvorverkauf findet jeweils drei Tage im Voraus, für Wettbewerbswiederholungen vier Tage im Voraus statt. An den Tageskassen der einzelnen Kinos können zudem Restkarten erworben werden, hier ist aber nur Barzahlung möglich. Zur Bestellung nutzen Sie am besten den sechsstelligen Code, den Sie zu jeder Vorführung im Programmheftfinden. So geht es schneller, als wenn Sie jedes Mal Titel, Kino, Tag und Uhrzeit nennen müssen.

Mehr zum Thema:

Das waren die Goldenen Bären in der Kosslick-Ära

Mister Berlinale - Die Ära Kosslick in Bildern

Die Frau fürs Extreme: Charlotte Rampling erhält Ehrenbären

( BM )