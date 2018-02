Berlinale 2018 - das sind die Stars der großen Gala

Anke Engelke und Dieter Kosslick erinnern an den in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel

Wir waren am roten Teppich am Potsdamer Platz. Mit dabei: die US-Schauspielerinnen Elle Fanning (l.) und Helen Mirren (r.)

Berlin im Filmfieber: Mit der großen Gala am Potsdamer Platz ist die Berlinale 2018 gestartet. Wir waren am roten Teppich dabei.

Berlin. Für die Regie einer Veranstaltung wie die Eröffnungsgala der Berlinale muss es ein Geschenk sein, jemanden wie Bill Murray im Publikum zu wissen. Wenn etwas nicht klappt, ein Gag etwa nicht zündet oder eine unbeabsichtigte Pause entsteht, dann braucht sie nur auf das Gesicht des Schauspielers zu schneiden, in das sich die Spuren allen irdischen Jammers eingegraben zu haben scheinen. Und schon muss jeder lachen. Auch wenn es kurz zuvor noch gar nicht lustig war.

Aber zu solchen Mitteln musste die Regie an diesem Abend nicht allzu häufig greifen. Dass sich die vorgeschriebenen Gags Engelkes meistens ohne größere Lacherfolge versendeten, war deshalb egal, weil sie mit ihrem Improvisationstalent jeden schlaffen Kalauer vergessen machen konnte. Und das, obwohl es ja ein ernstes Thema war, das über dem Abend und den gesamten Filmfestspielen schwebte: die "#MeToo"-Debatte über Machtmissbrauch und sexuelle Belästigung, die seit den Vorwürfen gegen Dieter Wedel längst in Deutschland angekommen ist. Wie also würde sie umgehen damit und mit den daran angeschlossenen Vorschlägen, die Kleiderordnung auf dem roten Teppich zu überdenken oder diesen selbst sogar schwarz zu färben?

Mit diesem Satz etwa: "Frauen und Männer in einem Raum, wir trauen uns was." Und mit einem zweiten, der gleich auf beide Ideen eine Antwort hatte: Dem Filmfestival sei es immer um die Feier der Diversität gegangen, und dabei komme es nicht darauf an, "welchen Stoff man auf der Haut trägt oder über welchen Stoff man geht." Die Antwort auf das wichtige Thema muss vielleicht tatsächlich nicht in wuchtiger Symbolik bestehen – das Festival selbst, das sich seit Jahrzehnten als politisches versteht, ist ja schon eine überzeugende Replik auf jede Form der Diskriminierung.

Engelke gewohnt schlagfertig

Den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier begrüßte Engelke sodann mit den Worten, er sei wohl kaum jemals glücklicher gewesen, nicht-aktives Mitglied der SPD zu sein. Danach wurstelte sie sich, ständig zwischen Deutsch und Englisch wechselnd, auf schlagend witzige Weise durch die Gästeschar.

Wes Anderson, den Regisseur des animierten Eröffnungsfilms "Isle of Dogs", begrüßte sie als "die Altersversicherung von Bill Murray", dem Dauergast in seinen Filmen. Schauspielerin Helen Mirren, deren "sexy shades of grey" sie hervorhob, nannte sie jovial Barbara, nachdem sie selbst kurz zuvor mit einem Vornamen daneben gelegen hatte. Und ihre Kurzgespräche mit den prominenten Stimmgebern für "Isle of Dogs", darunter Jeff Goldblum, Bryan Cranston oder Greta Gerwig, gerieten zu kleinen Meisterwerken der Situationskomik.

Kulturstaatssekretärin Monika Grütters fiel danach naturgemäß ein staatstragenderer Part zu. Auch sie fand klare Worte gegen den Missbrauch von Machtverhältnissen, nicht nur, aber auch im Filmgeschäft: "Wir reden mehr über Männer, die nur einen Bademantel anhaben als über Frauen, die die Hosen anhaben", sagte sie und erinnerte an Marlene Dietrichs Auftritt in dem Film "Marokko", in dem die legendäre Schauspielerin in Hosen aufgetreten war und damit das klassische Geschlechterbild auf den Kopf gestellt hatte. Erfreut zeigte sie sich über die Tatsache, dass die Internationale Jury, die den Goldenen Bären vergeben wird, zu gleichen Teilen aus Männern und Frauen besteht.

Michael Müller: "Ich werde immer wieder unterschätzt"

Und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller? "In einer Zeit der Ausschweifungen und Exzesse", kündigte ihn Anke Engelke an, "ist es gut, einen Mann an der Spitze zu wissen, der solcher Dinge unverdächtig ist." Müllers Antwort, der sich wohl nicht zum ersten Mal mit einer gewissen Farblosigkeit in Verbindung gebracht sah: "Ich werde immer wieder unterschätzt." Auch er fand danach kräftige Worte gegen den Sexismus, die er einbettete in ein Lob der Filmfestspiele im Allgemeinen und ihre Bedeutung für die Stadt im Besonderen.

Bevor dann abschließend die Jury unter Vorsitz von Tom Tykwer vorgestellt wurde, durfte natürlich ein Mann auf der Bühne nicht fehlen: Festivalchef Dieter Kosslick, der sich einen schon fast kunstvoll doofen Witz zurechtgelegt hatte, den er im Duett mit Anke Engelke dann auf charmanteste Art vermurkste. Eine Lehre dieses Abends, trotz ernster Obertöne: Auch der flaueste Scherz kann lustig sein. Wenn man weiß, wie das geht.

Wes Anderson: "Es gibt keine Ausreden" Gute Laune bei der Pressekonferenz zum Berlinale-Eröffnungsfilm "Isle of Dogs" in Berlin: Regisseur Wes Anderson musste nach eigenen Angaben leichten Druck auf die Stars ausüben, damit sie dem An... Wes Anderson: "Es gibt keine Ausreden"

