Volksbühne: Intendant Klaus Dörr hört auf

Der Intendant der Volksbühne Berlin, Klaus Dörr, hat am Montagmittag erklärt, seinen Posten aufzugeben. Für die gegen ihn erhobenen Vorwürfe übernehme er die "komplette Verantwortung" und gebe sein Amt im Einvernehmen mit der Senatskulturverwaltung auf. Er bedaure zutiefst, wenn er "Mitarbeiter:innen mit meinem Verhalten, mit Worten oder Blicken verletzt habe".

Dörr stehe noch zu Übergabe nicht abgeschlossener Projekte und Prozesse zur Verfügung und werde seine Tätigkeit zum 16. März beenden, so Dörr laut Mitteilung weiter. Darauf hätte er sich heute mit Kultursenator Klaus Lederer geeinigt.

Dörr war nach einem Bericht der "taz" ins Visier geraten. Darin hieß es, es hätte Beschwerden von Frauen gegen ihn gegeben.

Wie die Senatskulturverwaltung mitgeteilt hatte, seien im Januar in einem Brief der Vertrauensstelle Themis an Kultursenator Lederer erstmals konkrete Vorwürfe dargelegt worden. Es sei ein Gespräch mit den Frauen geführt worden. Dörr sei Anfang März angehört worden. In dem Zusammenhang hatte es noch geheißen: „Die Anhörung wird noch ausgewertet, weitere Gespräche folgen. Der Vorgang ist nicht abgeschlossen.“

