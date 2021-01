Max Mutzke und Annette Frier in der ersten Folge der "Lebenslieder".

Musiktalk Annette Frier gibt überraschende Einblicke in ihr Leben

Top-Events in Berlin

Top-Events in Berlin

Erinnert sich eigentlich noch jemand an Limahl? Den singenden Milchbubi mit schwarzweißer Ananasfrisur zu hören, war schon in den Achtzigern total peinlich. Auch heute wird man dafür noch schräg angeguckt. Zumindest, wenn man neben Max Mutzke in seiner neuen Sendung „Lebenslieder“ sitzt.