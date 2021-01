Wie die Liebe nach Zehlendorf kam - und wie sie wieder ging

Liebe to go: Die schönsten Geschichten des Lebens entstehen oft aus ganz zufälligen Begegnungen.

Berlin. Wer von ihr angeguckt wird, der guckt zurück. Ganz sicher. Sie kann ihr Gegenüber anscheinen, wenn sie will. Maria ist auf diese Weise attraktiv, dass Ehefrauen zu ihren Ehemännern sagen, sie mögen da bitte nicht so hingucken. Die hohen Wangenknochen. Ein Lächeln, so groß, dass man es noch in den hinteren Reihen des Friedrichstadtpalastes sehen könnte. Würde sie dort auftreten. Ihre tagtägliche Bühne ist viel kleiner. Ein Maniküre- und Pediküre-Salon in Zehlendorf.