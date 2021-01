Kultur Vor Ostern kein Licht am Ende des Tunnels

Berlin. Es war ein Antrag der FDP aus dem vergangenen September, der am Montag bei der ersten Sitzung des Ausschusses für kulturelle Angelegenheiten im Jahr 2021 zur Abstimmung anstand. "Der Senat wird aufgefordert, bei der Umsetzung von Hygiene- und Abstandsvorschriften für den Theaterbetrieb mehr Augenmaß und Verhältnismäßigkeit an den Tag zu legen, um Künstlerinnen und Künstlern einen Wiedereinstieg in ihr künstlerisches Engagement zu ermöglichen", heißt es darin. Das mochte seinerzeit, als die Infektionszahlen nach den warmen Sommermonaten deutlich zurückgegangen waren, durchaus berechtigt gewesen sein. Im Kontext des aktuellen Pandemiegeschehens allerdings, wo über nächtliche Ausgangssperren und härtere Maßnahmen diskutiert wird, schien der Wunsch nach einer schnellen Wiedereröffnung der Kultureinrichtungen doch reichlich verwegen.