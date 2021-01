"WandaVision" auf Disney+: Superhelden im Spießeralltag

Seit anderthalb Jahren gab es keinen Film mehr mit Marvel-Superhelden. „Black Widow“ sollte im April 2020 starten, wurde aber mehrfach verschoben und soll nun im Mai kommen. Ein schwerer Dämpfer für das Marvel-Studio, das sonst zwei bis drei Filme pro Jahr herausbringt und mit seinem „Marvel Cinematic Universe“ das größte Franchise der Filmgeschichte schuf.

Um die lange Dürre zu überwinden, gibt es nun zumindest kleine Häppchen. Neben den großen Kino-Blockbustern hat Marvel mit Nebenfiguren auch Serien wie „Agent Carter“ entwickelt. Am heutigen Freitag startet auf der Streamingplattform Disney+ nun auch eine erste Miniserie mit Superhelden: „WandaVision“ ist ein Wiedersehen mit Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), die die Realität telekinetisch nach ihrem Willen verändern kann, und dem Androiden Vision (Paul Bettany), der durch Wände gehen kann. Der eingefleischte Marvel-Fan weiß: Vision ist eigentlich im Film „Avengers 3: Infinity War“ in Wandas Armen gestorben. Seine Figur wird nun nicht einfach wieder zum Leben erweckt. „WandaVision“ ist eher eine Imagination, die sich seine Frau mit ihren Kräften ersinnt, in der sie und Vision ein ganz normales Leben führen.

Und das ist ganz charmant, weil das nicht im üblichen, lärmenden Marvel-Action-Stil erzählt wird, sondern – als klassische Seifenoper. Die ersten zwei der neun halbstündigen Folgen sind noch schwarzweiß und sehen aus wie eine Serie der 50er-, 60er-Jahre. Die dritte ist dann schon quietschbunt im Stil der 70-er. Das ist eine hübsche Parodie auf klassische Vorabendunterhaltung, auch eine Verbeugung vor der Fernsehgeschichte. Und hochironisch. Denn Frisuren, Klamotten und Bildästhetik ändern sich zwar von Folge zu Folge, die Handlung aber bleibt gleich: Zwei übernatürliche Superhelden versuchen, in einem typisch spießigen Vorort ein ganz normales Leben zu führen - und ihre Superkräfte zu verstecken. Das erinnert an Serien wie „Verliebt in eine Hexe“ oder „Mein Onkel vom Mars“, lebt aber davon, dass hier gleich zwei Figuren ihre wahre Identität verbergen müssen. Und es ist ziemlich komisch, wenn Wanda das Kochen zur Luftnummer macht oder bei ihrer Blitz-Schwangerschaft das ganze Haus in den Wehen liegt. Am Ende dringt aber doch immer mehr Avengers-Realität ins Bild.

Das Marvel-Studio beweist hier Humor ganz ohne das übliche große Getöse. Weitere Serienauskoppelungen mit Figuren wie Loki (Tom Hiddleston) oder Hawkeye (Jeremy Renner) sind bereits in Produktion. Corona hat die Pläne aber durcheinandergebracht. Gegen die Pandemie sind auch Superhelden machtlos.

„WandaVision“: 9 Folgen, ab 15. Januar auf Disney+