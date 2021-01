Rebers und Rating: "Wir sind die Kontrollfunktion"

Berlin. Andreas Rebers und Arnulf Rating gehören zu den Schwergewichten im deutschen Polit-Kabarett. Seit Jahrzehnten nehmen sie das Zeitgeschehen genauestens unter die Lupe. Erklären pointiert aktuelle Phänomene. Üben humorvoll Kritik, legen Missstände bloß und haben dabei stets ein Auge auf die Mächtigen. Als unbestechliche Analysten wissen sie, wie Politik und Gesellschaft in unserem Land funktionieren. Bei der Frage, ob die Corona-Pandemie die Wahrnehmung von Politik verändert hat, sind sie sich allerdings uneins. Andreas Rebers sagt: „Auf jeden Fall!“ Arnulf Rating findet: „Eigentlich nein.“

„Die tägliche Berichterstattung über Covid-19 kommt auf einen Anteil von rund 70 Prozent. Andere Themen fallen dabei unter den Tisch. Einmalig ist für mich in jedem Fall die Volksfront von links bis Mitte rechts in Politik und Journalismus. Dabei geht es darum, Empathie für die Maßnahmen der Regierung herzustellen“, erklärt Andreas Rebers und fügt hinzu: „Man will sich nicht mit anderen Meinungen auseinandersetzen, um keine Unruhe reinzubringen. Man will keinen Kontrollverlust zulassen. Den gab es schon 2015 in der Flüchtlingskrise. Keine Regierung kann sich das zweimal leisten.“

Kulturbetriebe sind geschlossen, Kirchen sind offen

Künstler werden ausgebootet, ständig neue Verbote: Der Berliner Kabarettist Arnulf Rating kritisiert die Corona-Politik.

Foto: Jim Rakete / jim rakete

Für den Münchner Kabarett-Star ist es da nur folgerichtig, dass es die Kultur im aktuellen Lockdown mit einer Schließung der Häuser wieder besonders hart trifft. Denn er weiß: „Wir sind es eigentlich, die Merkel und Co. in die Suppe spucken. Wir sind die Kontrollfunktion.“ Angesteckt hat sich in den Kulturbetrieben durch strenge Hygienekonzepte bekanntlich noch niemand. Dass ausgerechnet die Kirchen geöffnet sind, bei denen es schon zu Spreader-Events kam, erschließt sich Andreas Rebers nicht. Er ist überzeugt: „Kunst, Kultur und Humor tragen wesentlich mehr zur Gesundung bei als diese überkommenen Rituale.“

Auch Arnulf Rating ist natürlich bewusst, dass die Schwerpunkte in den Medien und in der Politik heute andere sind als noch zu Anfang des Jahres. „Da gab es eruptive Diskussionen über Kanzlerkandidaten, über einen FDP-Ministerpräsidenten in Thüringen, der von der AfD gewählt wurde. Und Greta war ein Star. Es herrschte Chaos in der Politik“, erinnert sich der 69-Jährige und blickt auf die Situation heute: „Jetzt ist alles geregelt. Mutti Merkel hat alles im Griff. Man muss nur noch ein paar Jugendlichen die Partys verbieten.“

Ungleichgewicht Besitzende und Nicht-Besitzende verschärft

Wirklich viel verändert in der Wahrnehmung der Bevölkerung hat sich für den vielfach preisgekrönten Berliner Satiriker aber nicht. „Es ist eine Binsenweisheit, dass sich alle in der Krise um die Flagge scharen. Wie nach der Flüchtlingskrise heißt es auch jetzt: Die Kanzlerin hat alles richtig gemacht“, konstatiert er.

Eines sei jedoch anders als vor der Pandemie, stellt Arnulf Rating fest: „Ich zeige auf der Bühne in meinem neuen Programm eine Grafik, welche die Veränderung der Zustimmung zu den Parteien für ein Jahr abbildet. Seit dem Beginn der Pandemie geht eine Parteiengruppierung steil nach oben: Die Konservativen.“ Gleich geblieben ist für ihn jedoch das Ungleichgewicht zwischen Besitzenden und Nicht-Besitzenden in unserer Gesellschaft. Für ihn ein Problem mit Spaltungspotenzial. „Das hat sich durch die Krise sogar noch verschärft und beschleunigt. Ein Beispiel: Künstler bekommen Geld vom Staat nicht für ihren Lebensunterhalt, sondern nur für ihre Betriebskosten. Besitzende werden belohnt. Wer nur seine Arbeit hat, wird abgestraft. Wirtschaftsminister Altmeier weiß, dass die Lufthansa fliegt. Aber von geistigen Höhenflügen hat er noch nichts gehört“, spottet er.

Viel Alarmismus, wenig ruhige Entscheidungen

Eine Gefahr für unsere Demokratie sehen beide Kabarettisten in der aktuellen Politik. Dass sich das Parlament selbst entmachtet hat, während der Gesundheitsminister seine Macht gebündelt hat und letztlich über Verordnungen regiert wurde, die über dem Gesetz stehen, betrachtet Arnulf Rating äußerst kritisch: „Ich sehe diese Aushöhlung unserer Demokratie mit Sorge. Man kann Grundrechte nicht aufdrehen und abstellen wie einen Wasserhahn.“ Ihn stört der Alarmismus. Das dauernde „Gefahr in Verzug“. „In solchen Situationen werden fatale Entscheidungen gefällt. Angst ist immer ein Moment, das Gehirn auszuschalten. Dabei steht überall in Hotels: Ruhe bewahren im Brandfall!“

Auch Andreas Rebers ist beunruhigt: „Die Politiker hierzulande sind keine Pragmatiker, sondern Praktiker. Sie gucken, was am praktischsten ist. Ganz einfach: Dinge zu verbieten. Das Volk nimmt es nicht wahr, weil es sterblich ist. Die Angst, sich zu infizieren, ist schließlich groß.“ Wenn ein Ministerpräsident wie Markus Söder sage, die Kontrolle von Privaträumen sei ein Problem und seine Staatsministerin Huml als Lösung direkt zum Denunziantentum anstifte, bekomme die Situation autoritäre Züge.

Rebers Vertrauen in die Politik ist deshalb begrenzt. „Man weiß nicht, was am Ende davon übrig bleibt“, schlussfolgert er düster. Ihm fällt dazu ein Zitat von Dieter Nuhr ein: „Ich zweifle nicht am Problem. Ich zweifle nur an den Leuten, die das Problem lösen wollen.“