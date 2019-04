Selfie-Alarm bei Lena Meyer-Landrut im Alexa

Kreischalarm am Dienstagabend im Alexa. Lena Meyer-Landrut, gerade auf Promo-Tour für ihr neues Album, ließ Fanherzen höher schlagen.

Berlin. Am Dienstagabend gab Popstar Lena Meyer-Landrut Autogramme in der Shopping Mall Alexa am Alexanderplatz. Fans, die sich auf eine musikalische Performance gefreut hatten, wurden aber enttäuscht, diesmal war nur ein Selfie- und Autogrammtermin eingeplant.

Die überwiegend jungen Fans warten geduldig, bis Lena mit etwa halbstündiger Verspätung auf der kleinen Bühne stand. Ihre Fans hatten sich bis dahin teilweise schon heiser geschrien. Während sich die Mehrzahl der Kunden im Alexa von dem Rummel nicht weiter ablenken ließ, freuten sich andere riesig: Für André (23) Lea (18) und Rhea Penelope (18) war es das absolute Highlight! „Einfach mega Herzrasen!“, sagte André. Stolz zeigten die drei ihre von Lena signierten Poster und Autogramme.