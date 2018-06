The Rolling Stones im Olympiastadion in Berlin: Diese Songs spielen Mick Jagger & Co. wohl

Die Rolling Stones wollen das Berliner Olympiastadion in ein Tollhaus verwandeln.

Schon vor dem Konzert der Rolling Stones kursiert eine Setlist. Auch wer spontan noch aufs Konzert will, hat gute Chancen auf Karten.

Olympiastadion Diese Songs spielen die Rolling Stones wohl in Berlin

Berlin. Heute Abend rollen die Stones im Berliner Olympiastadion ein. Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood und Charlie Watts haben in 56 Jahren Bandgeschichte ein riesiges Repertoire zusammengespielt. Was also spielen die Stones heute Abend?

Nach ihrem Auftritt am 20. Juni in Twickenham in Großbritannien veröffentlichten die Rolling Stones die Setliste auf Facebook. Bei dem Konzert spielten sie viele ihrer größten Songs - 19 insgesamt, inklusive einer Zugabe. Und das ist die Setlist aus Twickham:

Street Fighting Man It's Only Rock'n'Roll (but i like it) Tumbling Dice Paint It Black Ride Em On Down Bitch Beast Of Burden Can't Always Get What You Want Honky Tonk Woman You Got The Silver Before They Make Me Run Sympathy For The Devil Miss You Midnight Rambler Start Me Up Jumpin' Jack Flash Brown Sugar Gimme Shelter (Zugabe) Satisfaction (Zugabe)

Die Rolling Stones haben ihre Setlist aus London auf Facebook geposted

Fan-Abstimmung über Social Media

Allerdings wird die Band wohl nicht komplett die gleiche Setlist spielen, wie noch in London. Über ihre Social-Media-Kanäle riefen sie ihre Fans dazu auf, für einen ihrer Lieblingssongs zu stimmen - dieser würde heute Abend im Olympiastadion gespielt werden. Bei den Abstimmungen bei Facebook und Twitter beteiligten sich fast 30.000 Menschen. Die meisten Stimmen erhielt der Song She's A Rainbow von 1967. Zu Abstimmung standen außerdem Dead Flowers, Heartbreaker und Shattered.

Für Kurzentschlossene: Tickets unter 50 Euro

Das Konzert heute Abend ist nach wie vor nicht ausverkauft. Die Ticketpreise für das Konzert in Berlin beginnen derzeit bei rund 98 Euro für einen Stehplatz im hinteren Innenraum des Stadions. Die teuersten regulären Karten kosten 799 Euro. Diese Tickets gelten für Stehplätze im vorderen Bereich des Innenraums.

Tickets für die Show mit Frontsänger Mick Jagger z.B. bei dem Online-Ticketanbieter eventim gekauft werden.

Auch bei Ebay werden noch dutzende Karten für heute Abend angeboten. Einige Tickets werden dort für deutlich günstigere Preise, als den Originalpreis versteigert. So ist es möglich, Tickets für deutlich weniger als 50 Euro zu bekommen. Einige Tickets wurden sogar für unter zehn Euro verkauft.

