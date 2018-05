Beyoncé und Jay-Z´s OTR II-Tour in Berlin: Alle Infos zum Konzert

Beyoncé und Jay-Z: Bei ihrer zweiten On the Run-Tournee bündelt das Ehepaar seine Kräfte

On the Run Tour II

On the Run Tour II Beyoncé und Jay-Z in Berlin: Alle Infos zum Konzert

Berlin. Das Sänger-Ehepaar Beyoncé und Jay-Z machen gemeinsame Sache: Im Sommer starten sie ihre zweite On the Run-Tournee und spielen zwei Konzerte in Deutschland. Alle wichtigen Infos zur großen Show in Berlin:

Wann und wo findet das Konzert von Jay-Z und Beyoncé in Berlin statt?

Jay-Z und seine Frau Beyoncé treten am 28. Juni im Olympiastadion Berlin auf. Das Konzert der Popikone und des Rappers beginnt um 19 Uhr.

Gibt es noch Karten für das Beyoncé und Jay-Z Konzert in Berlin?

Ja, für die Show von Beyoncé und Jay-Z gibt es noch Tickets für Sitzplätze in einigen Kategorien. Die Preise reichen von 69 Euro bis 178 Euro für die Tickets in der teuersten Kategorie. Auch verschiedene VIP-Pakete ab 320 Euro für das Konzert der OTR II-Tour in Berlin sind noch erhältlich.

Was erwartet die Fans bei dem Konzert der OTR II-Tour?

Fans der R&B-Sängerin und des Rappers dürfen sich auf viele eigene Hits der Künstler, sowie einmalige Duette freuen. Auch eine gewaltige Bühnenshow ist zu erwarten.

Wie komme ich am besten zum Olympiastadion Berlin?

Fans von Beyoncé und Jay-Z, die zum Olympiastadion wollen, nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr und fahren mit der U2 bis zum U-Bahnhof Olympiastadion oder mit der S-Bahnlinie S9 zum S-Bahnhof Olympiastadion. Mit den Buslinien M49 und 218 erreichen Fans die Haltestelle Flatowallee und mit der Buslinie 104 den U-Bahnhof Neu-Westend. Von den Stationen kann das Olympiastadion Berlin zu Fuß erreicht werden.

Bei einer Anfahrt mit dem Auto zum Olympiastadion können eine Vielzahl öffentlicher Parkplatze genutzt werden, die teilweise gebührenpflichtig sind (ca. 10 Euro).

Treten Jay-Z und Beyoncé noch in anderen deutschen Städten auf?

Während ihrer OTR II-Tour tritt das Künstler-Ehepaar nur zweimal in Deutschland auf. Neben dem Konzert in Berlin, gibt es ein weiteres Beyoncé und Jay-Z Konzert in Köln am 3. Juli. Für beide Veranstaltungen sind noch Tickets verfügbar, während andere Shows der On the Run-Tour bereits ausverkauft sind.

