Berlin. Am Berliner Ensemble bereitet Regisseur Max Lindemann das Lustspiel „Mann ist Mann“ von Brecht zur Premiere vor. Ein Probenbesuch.

Der Regisseur ist bereits auf dem Weg zurück in die Probe im Neuen Haus des Berliner Ensembles, als ich ihm hinterrufe, dass wir beim nächsten Mal unbedingt über Dystopien im Theater reden müssen. Max Lindemann bleibt plötzlich stehen, die Antwort ist ihm wichtig. „Ich halte nichts von Dystopien“, ruft er zurück: „Ohne Hoffnung kein Theater.“ Dann eilt er weiter. Lindemann, Jahrgang 1989, bringt Bertolt Brechts Lustspiel „Mann ist Mann“ aus den 1920er-Jahren auf die Bühne. Darin geht es um den bodenständigen Packer Galy Gay, der an eine Gruppe Soldaten gerät, die ihn gut gebrauchen können. Was erst einmal gar nicht lustig klingt.