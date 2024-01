Berlin. Pünktlich zu seinem 75. Geburtstag veröffentlicht der Weltbestseller-Autor seinen neuen Roman „Die Stadt und ihre ungewisse Mauer“.

Wenn ein Junge auf ein Mädchen trifft, könnte das der Auftakt zu einer großen Romanze sein. Nicht so bei Japans Literatur-Superstar Haruki Murakami. Bei ihm begegnen sich ein namenloser 17-Jähriger und eine ebensolche 16-Jährige bei der Preisverleihung eines Aufsatzwettbewerbs. Eine nüchterne Veranstaltung. Dennoch verlieben sich die beiden ineinander, schreiben sich Briefe und verabreden sich im Laufe eines Sommers mehrere Male. Eine ganz normale Teenagerliebe. Doch dann bringen seltsame Dinge die Wirklichkeit aus dem Takt. Sie verrät ihm, dass ihr wahres Ich in einer eigentümlichen, von einer hohen Mauer umgebenen Stadt lebt. Er würde lediglich mit ihrem Schatten sprechen. Anschließend erstarrt sie immer wieder innerlich und äußerlich. Letztlich scheint sie sich ganz in Luft aufzulösen. Er hingegen landet in der wundersamen Stadt, in der die Einwohner keine Schatten haben.