Berlin. Die Villa an der Fasanenstraße wird für 18 Monate geschlossen. Aber das Programm geht weiter. Ein Gespräch mit den Leiterinnen.

Es ist ein etwas ungewöhnliches Gespräch: Normalerweise treffen sich Sonja Longolius und Janika Gelinek, die beiden Leiterinnen des Literaturhauses Berlin, alle zwei Wochen mit Morgenpost-Kulturchef Felix Müller für den Literaturpodcast „Berlins schönste Seiten”. Doch diesmal gibt es Neuigkeiten, die nach einem Interview verlangen. Beim gewohnten Du bleiben die Beteiligten trotzdem.

Das Jahr 2024 wird ein besonderes für das Literaturhaus Berlin. Inwiefern?

Janika Gelinek: Das wird es in mehrfacher Hinsicht. Am aufregendsten ist, dass wir Mitte Juni unser Haus an der Fasanenstraße 23 verlassen müssen, weil eine umfangreiche Baumaßnahme auf uns zukommt. Sie ist schon viele Jahre geplant, jetzt wird sie tatsächlich in die Tat umgesetzt, darunter eine überfällige Strangsanierung der sanitären Anlagen. Vor allem aber werden wir endlich einen Fahrstuhl bekommen, sodass alle unsere Veranstaltungsräume barrierefrei zugänglich sind.

Wie viel Geld wird das kosten?

Sonja Longolius: Das lässt sich zum jetzigen Planungsstand noch nicht ganz genau beziffern, weil wir nicht allein betroffen sind, sondern auch das Café und die Buchhandlung in das Bauvorhaben einbezogen sind. Außerdem stehen das gesamte Gebäude und der Garten unter Denkmalschutz.

Wie lange wird alles geschlossen sein?

Sonja Longolius: Das gesamte Haus wird insgesamt 18 Monate lang geschlossen sein – von Juli 2024 bis Ende 2025. 18 Monate also insgesamt. Das sind 18 Monate Baumaßnahme, in denen wir in die Stadt hinausgehen und in 18 Stadtteilen präsent sein wollen! Daraus haben wir unseren Claim für die Baumaßnahme entwickelt: Li-Be für die Stadt! Wir haben dazu ganz einfach die 12 Doppelbezirke wie Friedrichshain-Kreuzberg, Marzahn-Hellersdorf oder Steglitz-Zehlendorf wieder auseinanderdefiniert, um auf die Zahl 18 zu kommen.

Janika Gelinek: So jedenfalls der Plan! Denn wir wollen die Baumaßnahme gerne als Herausforderung sehen, die das Li-Be in der ganzen Stadt bekannt macht. Von einigen Spielstätten haben wir dafür schon Zusagen bekommen. Es geht los im Bikini Berlin an der Budapester Straße. Im Tower von Tempelhof werden wir auch sein oder im Schloss Britz oder demZeiss Großplanetarium an der Prenzlauer Allee. Es geht darum, auf unser Haus aufmerksam zu machen. Wir werden ja aufgrund unserer Lage häufig vor allem als eine Institution im Westen der Stadt wahrgenommen - daran können wir nun etwas ändern und uns auch ein neues Publikum erschließen. Dafür haben wir schon einige Ideen gesammelt: vom Maskottchen über spezielle Stempelkarten für alle , die uns durch die Stadt folgen!

Sonja Longolius: Wobei sich unsere Freundinnen und Freunde aus Charlottenburg jetzt keine Sorgen machen müssen. Ein Standbein wird hier im Bezirk bleiben. Unsere Kooperationspartner sind die Vagantenbühne und das Renaissance Theater, hier werden wir in jedem Monat auch Veranstaltungen anbieten. Jetzt suchen wir sukzessive in jedem der 18 Stadtteile die Partner und Bühnen aus, mit denen wir jeweils Programm machen wollen. Im September werden wir in Charlottenburg sein, im Oktober in Mitte, im November in Neukölln und im Dezember in Pankow. Das sind j die ersten vier Monate Wanderschaft 2024, die wir außer Haus sein werden. Aber natürlich laufen schon die Planungen für 2025.

Wo werden die Büroräume in dieser Zeit sein?

Sonja Longolius: Wir gehen nach Moabit, dort haben wir eine schöne Fabriketage mit Blick über die Spree gefunden. Niemand muss uns also bedauern. Wir haben unserem Team deshalb auch zu Weihnachten einen Tischkicker geschenkt, um ein bisschen Startup-Geist zu verbreiten.

Janika Gelinek: Auch das ist die Chance, einen neuen Kiez kennenzulernen. Vielleicht können wir auch in unserer Fabriketage kleinere Veranstaltungen machen. Das ist alles schon ein bisschen aufregend. Wir gehen auf eine große Reise.

Nicht nur im Sommer ein beliebter Treffpunkt: Das Literaturhaus und das Café im Literaturhaus. © picture alliance / Bildagentur-online/Schoening | Bildagentur-online/Schoening

Eine große Reise, die aber auch zu großen Bühnen führen wird. Der Rahmen im Literaturhaus ist mit 100 Plätzen ja etwas intimer. Habt ihr keine Sorge vor leeren Rängen?

Sonja Longolius: Das ist die Herausforderung und die Chance in der Planung. Es ist doch wunderbar, zum Beispiel mal das großartige Renaissance Theater mit seinen 550 Sitzplätzen bespielen zu dürfen – und dabei überlegen wir uns immer, welche Veranstaltung am besten zu welchem Ort passt.

Janika Gelinek: Und wir haben jetzt schon regelmäßig Veranstaltungen im Literaturhaus, die aus allen Nähten platzen. Kommende Woche diskutiert Jakob Augstein mit Deborah Feldman, das hätten wir sicher fünfmal verkaufen können.

Was sind die Höhepunkte des Programms 2024?

Janika Gelinek: Eine Klammer zwischen dem ersten Halbjahr zuhause in der Fasanenstraße und dem zweiten Halbjahr mit dem Li-Be für die Stadt schafft natürlich der 100. Todestag von Franz Kafka. Wir werden im März die Miniserie präsentieren, die Daniel Kehlmann zusammen mit Regisseur David Schalko für die ARD erarbeitet hat. Und wir werden im Herbst wieder mit Nico and the Navigators zusammenarbeiten und ein Kafka-Programm machen - dann schon in Neukölln.

Sonja Longolius: Gleich Ende Februar findet das rumänische Literaturfestival “Don’t Look Back“ bei uns statt. Eine ganze Woche, ab dem 26. Februar, werden wir uns mit Literatur, Kunst, Film und Musik aus Rumänien und der Moldau beschäftigen, und haben dafür über 20 Autorinnen und Autoren, Künstler und Künstlerinnen von dort , wie zum Beispiel Gabriela Adameșteanu, Tatiana Țîbuleac, Adrian Schiop oder Miruna Vlada, aber auch deutschsprachige Autor*innen mit rumänischer Herkunft wie Alexandru Bulucz oder Iris Wolff eingeladen. Das Festival findet an vier Tagen hier im Haus statt und das Filmprogramm wird an zwei Tagen im Babylon Berlin Mitte gezeigt, wo es einen Abend mit etablierten rumänischen Filmemacher*innen und einen und mit Newcomern geben wird. Das ist ein äußerst zeitgenössisches, aktuelles Programm, das die Kuratorin Ricarda Ciontos zusammengestellt hat. “Don’t Look Back” ist insofern ein wirklich treffender Titel.

Janika Gelinek: Dazu wird es auch noch eine Ausstellung geben mit Fotografien von Cosmin Bumbutz und Texten von Elena Stancu. Beide reisen seit mehreren Jahren mit dem Bus durch Europa und besuchen migrantische Arbeiterinnen und Arbeiter aus Rumänien, die aus ihrem Land weggegangen sind, um Geld für zuhause zu erwirtschaften. Das sind nicht nur die bekannten Landarbeitergeschichten - vom Spargelstecher, der Erntehelferin und so weiter – sondern ganz unterschiedliche Biografien von Menschen, die zum Beispiel in Großbritannien in der Lokalpolitik Fuß gefasst haben und sich dort engagieren. Die Ausstellung zeigt europäische Migration anhand der vielfältigen Migrationsgeschichte Rumäniens exemplarisch und in all ihren Fassetten auf. Das Festival wandert dann im Sommer ans Literaturmuseum in Bukarest. Das ist auch deshalb ein toller Erfolg, weil das Festival von vielen Partnerinstitutionen, wie dem Rumänischen Kulturinstitut und dem Goethe Institut in Bukarest unterstützt und großzügig von der Senatsverwaltung für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt gefördert wird.

Das ist aber nicht das einzige Festival.

Janika Gelinek: Nein, es gibt noch ein weiteres Ende Mai, das vom Hauptstadkulturfonds gefördert wird: Displaced Memories. Dabei geht es vor allem um kurdische Literatur, die in dieser Fülle, so hat es uns der Kurator Davut Yesilmen gerade bestätigt, noch nie in Deutschland gezeigt worden ist – mit dabei ist unter anderem Ronya Othmann und die Co-Kuratorin Beliban zu Stolberg. Außerdem wird auch noch unser Jugendprogramm deutlich ausgebaut werden, zum Beispiel im Rahmen der Jugendkulturinitiative, die zwei Jahre läuft und bei der wir unter anderem in der Stadt regelmäßige Workshops zu Graphic Novel und Manga anbieten.

Sonja Longolius: Und natürlich bleiben wir unseren gewohnten Formaten treu. Die Veranstaltungsreihe „Eine Frau wird älter” zum Beispiel wird es weiterhin geben. Oder auch das „Literarische Terzett” mit Elke Schmitter, Jens Bisky und Jörg Barberowski.

Gibt es eine Abschlussveranstaltung?

Janika Gelinek: Am 15. Juni. Wir nennen sie „Letztes Heimspiel“, weil sie schon im zeitlichen Rahmen der Fußball-Europameisterschaft stattfindet. Wir werden hier noch einmal alle Räume inklusive des Gartens bespielen. Ein großes Fest, den ganzen Tag.

Wiedereröffnung wäre also am 1. Januar 2026.

Janika Gelinek: Ja. Das ist für uns auch sehr wichtig, weil das Literaturhaus im Jahr 2026 sein 40-jähriges Jubiläum feiert. Nach Li-Be für die Stadt sind wir dann wieder das Li-Be in der Fasanenstraße. Will sagen: Wir achten sehr genau auf die Baufortschritte!

Literaturhaus Berlin, Fasanenstr. 23, Charlottenburg.