Berlin. 17 Jahre nach ihrem Erfolgsfilm „Vier Minuten“ legen Chris Kraus und Hannah Herzsprung eine Fortsetzung vor, die genauso packend ist.

Sie sitzt wieder am Klavier. Und soll die Zuhörer mit ihrem virtuosen Spiel begeistern. Und doch muss man Angst haben vor dieser jungen Frau, in der eine Wut schwelt, die jederzeit ausbrechen kann. Mit Jenny von Loeben ist eine der faszinierendsten Figuren des jüngeren deutschen Films zurück. Vor fast 18 Jahren kam sie wie aus dem Nichts. In „Vier Minuten“, dem Debüt eines jungen Regisseurs, mit Hannah Herzsprung in ihrer ersten Hauptrolle, die sie schlagartig bekannt machte.