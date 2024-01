Berlin. Vater, Mutter, Kind: Das älteste aller Sandkastenspiele wird in dieser Filmkomödie auf den Kopf gestellt - aber nicht ganz ausgereizt.

Schöne smarte Welt! In der Zukunft sind Frauen endlich gleichgestellt. Und müssen sich auch nicht mehr die Frage Kinder oder Karriere stellen. Wie alles, wird auch dieses Problem outgesourct. Zumindest in der Sci-Fi-Komödie mit dem schön plakativen Titel „Baby to go“: Die Frau muss hier nicht mehr selber gebären.