Berlin. Der Dirigent war zuletzt Chef des Konzerthausorchesters, jetzt unterschrieb der 83-Jährige einen Fünfjahresvertrag bei der Breslauer Philharmonie.

Der in Paris lebende Pianist und Dirigent Christoph Eschenbach hatte zuletzt eine Chefstelle in Berlin: Im August 2019 übernahm er das Konzerthausorchester am Gendarmenmarkt und war dessen Chefdirigent bis Sommer 2023. Er wurde von Joana Mallwitz abgelöst. Bemerkenswerterweise hat der 83-jährige Eschenbach jetzt erneut einen Vertrag unterschrieben. Demnach wird der Altmeister ab 1. September künstlerischer Leiter der NFM Breslauer Philharmonie, und er will diese Position bis zum Ende der Saison 2028/2029 ausüben. Er ist damit der älteste Dirigent, der sich offiziell auf eine solche Chefposition einlässt.