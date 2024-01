Berlin. Bei einer Gedenkveranstaltung in der Akademie der Künste werden das Erinnerungsbuch von Jürgen Flimm und sein Archiv vorgestellt.

„Jürgen Flimm – Mit Herz und Mund und Tat und Leben“ heißt das schriftliche Vermächtnis des Regisseurs, Hochschullehrers und früheren Intendanten der Staatsoper Unter den Linden. Den eigentümlichen Titel des posthum erscheinenden Buches hatte Flimm der Bach-Kantate „Jesus bleibet meine Freude“ entlehnt. Der Theatermann war seit 1990 auch Mitglied der Akademie der Künste gewesen. In dieser Institution am Pariser Platz werden am Freitag um 19,30 Uhr die Erinnerungen des am 4. Februar 2023 verstorbenen Regisseurs und Intendanten Jürgen Flimm vorgestellt. Dabei wird auch sein der Akademie noch zu Lebzeiten überlassenes Archiv erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.