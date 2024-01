Berlin. Vom Vegetarismus bis zum Heizungsgesetz lässt die Kabarettistin kein heißes Thema aus – bei einem ihrer wohl letzten Auftritte.

Wenn man Monika Gruber in ein Hamsterrad setzt, kann sie die Energieversorgung einer Stadt auf Jahre sichern, tönt es vollmundig aus den Lautsprechern. Eigentlich müssten die Grünen die urgewaltige Kabarettistin ja wie verrückt umschwärmen. Aber es dürfte sich längst rumgesprochen haben, dass ihnen die 52-Jährige mit abgrundtiefer Antipathie begegnet. Was nicht nur an Robert Habecks Heizungsgesetz liegt, bei dem die Star-Komikerin jedes Augenmaß gegenüber den Bürgern vermisst. Sie mag auch die woke Haltung nicht. Und steigert sich da schon mal in ein hysterisches Donnerwetter hinein.

Lesen Sie auch:Neuigkeiten und Hintergründe aus dem Berliner Kulturbetrieb

Etwa, wenn ihr Eltern sagen, der vierjähriger Sohn sei noch nicht soweit, zu grüßen. Für die Gruberin, wie sie sich schön bayerisch selbst nennt, ein Grund, an die Decke zu gehen. Hätte ihre Mutter darauf gewartet, bis sie etwas freiwillig macht, würde sie bis heute Eis lutschend auf dem Sofa herumhängen und „Daktari“ gucken. Ohne Erziehung zur Pflichterfüllung, ohne Ausbildung, Lebens- und Arbeitserfahrung könnte man ja gleich Bundestagsabgeordneter der Grünen werden, weiß sie schäumend.

Dafür gibt es stürmischen Applaus von den rund 2000 Zuschauern im Tempodrom, die Monika Gruber beim Berlin-Gastspiel ihres Programms „Ohne Worte“ wie einen Rockstar feiern. Es könnte das letzte Mal sein, denn die Künstlerin hatte nach über 20 Jahren als erfolgreiche Kabarettistin und Schauspielerin 2023 ihren Abschied von der Bühne angekündigt. Ihre letzte Vorstellung soll im März in der Münchner Olympiahalle stattfinden.

Auch interessant:Markus Söder – Monika Gruber muss eingreifen, um die Menge zu beruhigen

In den letzten Monaten ist Monika Gruber immer wieder in die Kritik geraten. Erst als Mitorganisatorin der „Stoppt die Heizungsideologie“-Demonstration in Erding im letzten Juni, auf der Hubert Aiwanger, Chef der Freien Wähler, in AfD-Diktion schwadronierte, man müsse sich „die Demokratie zurückholen“. Prompt galt die Kabarettistin als „rechtslastig“ und „kontrovers“. Dann erntete sie vor wenigen Wochen gar einen Shitstorm. Sie hatte sich mit Co-Autor Andreas Hock in ihrem neuen Buch „Willkommen im falschen Film“ über den Tweet der Bloggerin Roma Maria Mukherjee lustig gemacht, die ihr wiederum vorwarf, „rassistisch und ehrverletzend“ zu sein.

Live gibt es dazu kein einziges Wort, was ein ostentatives Statement ist. Monika Gruber bleibt entspannt. Verteidigt selbstbewusst ihren Status als lustigste bayerische Kabarettistin. Sieht dabei schick aus, wie man es von ihr gewohnt ist. Ein reizvoller Gegensatz zu ihren durchaus derben Pointen. So witzelt sie ausgiebig darüber, wie man die nicht immer appetitlichen Tücken des Älterwerdens mit Prosecco abfedern kann. Und sie verleiht ihrem Ärger über gendernde, woke Menschen in Umkehrung zum Programmtitel wortgewaltig Ausdruck. Plädiert für mehr Hedonismus statt moralinsaurer Verbote. Womit sie bei den Zuschauer einen Nerv trifft.

Monika Gruber: An einer echten Lederhose ist nichts auszusetzen

Außerdem erklärt sie lässig, wie Nachhaltigkeit richtig geht. Sie würde statt einer veganen Lederhose von einer Plastikkuh immer die echte Lederhose wählen, weil die Kuh dann hundertprozentig verwertet würde. Kein Gag für zartbesaitete Vegetarier. Aber die dürften im Publikum der Gruberin eh Seltenheitswert haben. Der Saal biegt sich denn auch vor Lachen. Gleich einer Verbeugung vor der bayerischen Naturgewalt auf der Bühne.