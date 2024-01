Berlin. „Zusammen Fallen“ heißt das ungewöhnliche Musiktheater-Stück an der Neuköllner Oper

„Zusammen Fallen“, die ab jetzt gespielte, aktuelle Neuinszenierung der Neuköllner Oper an der Karl-Marx-Straße – sie wird von ihren Machern als „Ritual-Oper“ bezeichnet. Das ist zunächst mal gar nicht so originell. Rituale und Opern haben ziemlich viel gemeinsam. In beiden gibt es – das ist die auffälligste Gemeinsamkeit – eine der Vernunft entäußerte Form des Sprechens: In der Oper ist dies der Gesang, im Ritual sind dies die vielfältigen Formen des Singsangs, der Psalmodie, des pathetischen Gebrauchs von Stimmklang. Wobei die Worte zwar weiterhin wirken sollen, aber nicht mehr auf die langläufige, an Vernunft und Diskurs orientierte Art.