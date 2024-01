Berlin. Nikolaus Habjan und Neville Tranter erwecken im Deutschen Theater ihre Klappmaulfiguren pointensicher zum Leben. Standing Ovations.

Jahreszeitgemäßes Husten in den von vielleicht auch jahreszeitgemäßen Lücken unterbrochenen Parkettreihen beginnt den Abend, und ganz still wird er nur momentweise im Verlauf von „The Hills Are Alive“ von Neville Tranter und Nikolaus Habjan. Aber nicht wegen der Atemwegsinfektionen. Ein ungewöhnlich lebendiges, mitgehendes und unmittelbar auf die Bühne reagierendes Publikum sitzt an diesem Premierenabend im Saal. Die Stimmung ist leicht, fast ausgelassen und spiegelt wenig von dem, was vielleicht zu erwarten gewesen wäre.