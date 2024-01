Berlin. Warum der Sonntagsbraten eine Renaissance erlebt und man beim Fleischkonsum trotzdem vorsichtig sein sollte: ein Gespräch.

Dass er nicht nur kochen, sondern auch richtig gut Musik machen kann, hat Nelson Müller immer wieder bewiesen. Er trat schon in der „Helene Fischer Show“ auf und rockte 2020 als Nilpferd die TV-Show „The Masked Singer“. Bei Nelson Müller treffen die Temptations eben auf Pfifferlinge und das Lammkotelett auf Diana Ross. Unterwegs mit seiner ersten Bühnen-Show „Soul Food by Nelson Müller“ ist der TV-Koch und Entertainer live am Herd und mit Band im Mai auch im Admiralspalast zu erleben. Vorab verrät er, warum er Koch geworden ist und weshalb er die Renaissance des Sonntagsbratens befürwortet.