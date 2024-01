Berlin. Cellist Olaf Maninger ist Gründer der Digital Concert Hall, die am Sonnabend eine Jubiläumssendung sendet. Ein Gespräch.

Olaf Maninger ist Solocellist der Berliner Philharmoniker und zugleich Medienvorstand. Als Gründer der Digital Concert Hall (DCH) treibt er maßgeblich deren Entwicklung voran. Vor genau 15 Jahren, am 6. Januar 2009, wurde auf der Plattform das erste Sonderkonzert mit Sir Simon Rattle am Pult übertragen. Inzwischen ist es eine Art Netflix der Klassik geworden. In der Moderation von Hornistin Sarah Willis wird am Sonnabend um 19 Uhr die Sondersendung „15 Jahre Digital Concert Hall – die Jubiläumssendung“ gezeigt.