Berlin. Hamburger Jungs betreten mit Clubtour im Huxleys in Berlin eine neue Welt. Das neue Album „R/H/1“ gibt es nur dort. Ein Experiment.

Der Bass dröhnt, Scheinwerfer werfen gleißend weiße Blitze über die minimalistisch gehaltene Bühne, an deren Wand lediglich der Titel des neuen Albums steht: „R\H\1“ . „Ich führe Krieg mit mir selbst“, schreit Johannes Strate in sein Mikro und bangt mit dem Kopf nach vorn.

Das Publikum jubelt trotz der für Revolverheld doch ungewohnt harten Töne .„Da gibt es einiges zu besprechen“, vermutet Strate und lacht auf einmal wie der Joker. Dabei sei das die Platte, „die wir eigentlich als allererstes hätten machen sollen“. 20 Jahre, nachdem die Erfolgsgeschichte der Band in Jugendclubs irgendwo zwischen Hamburg und Bremen begonnen hat, ist jetzt also wieder Zeit für die kleinen Läden.

„Das ist für uns das totale Experiment. Ihr habt keine Ahnung, was heute Abend passiert, und seid trotzdem da. Dafür kriegt Ihr eine Platte, die sonst gar keiner hat“, verspricht Strate und wünscht viel Spaß. Die Jungs aus der Hansestadt bleiben eben doch die netten. Mit inzwischen über 40 auch deutlich gereifter und selbstkritischer.

Revolverheld: Neues Album als Zäsur in der Bandgeschichte?

„Egal was Du tust, es ist alles nie genug, alles nie genug“, singt Strate über mangelnde Work-Life-Balance. Als gelte es die die Belastungen der vergangenen Jahre abzuschütteln, wird er immer lauter, ehe der Schluss des Songs von dem Album „dass es eigentlich gar nicht gibt“ wieder melodischer gerät.

Das neue Album – das Erste im eigenen Label „Revolverheld Records“ – ist nach Aussage der Band eine Zäsur. Das ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Denn die Band, die einst „Tsunamikiller“ hieß und schon einmal deutlich härtere Töne gespielt hat, brennt nicht alle Brücken ab.

„Wir wollen ein klein bisschen auch alte Songs spielen“, sagt Frontmann Strate und das Publikum jubelt. „Die sollen aber R/H/1-iger werden“, so der 43-Jährige und stimmt eine deutlich basslastigere Version von „Das kann uns keiner nehmen“ von 2013 an. „Alte Freunde wiedertreffen / Nach all′ den Jahr‘n / Wir hab′n alle viel erlebt / Und sind immernoch da“, singt er und winkt den Fans zu.

Wenig später folgt: „Halt Dich an mir fest, wenn das Leben Dich zerreißt“, singt Strate und das Publikum singt lauthals mit, schunkelt im Takt der Musik und die Jungs von Revolverheld sind in diesem Moment wieder ziemlich die alten. Was folgt ist mit „Generation Rock“ richtig alter „Shit“, wie es Strate nennt. 2005 mit dem ersten Album „Revolverheld“ erschienen, sei der Song vermutlich älter als einige im Publikum.

Dabei kann auch das neue Album trotz derberer Sprache und Töne durchaus nachdenklich: „40 Jahre hast Du geschafft, dann hat Dich der Krebst gefickt“, singt Johannes Strate. Pärchen im Publikum legen den Arm umeinander. Die Musiker, mittlerweile alle über 40 sind reifer geworden, ziehen mit dem neuen Album eine erste Bilanz, bevor dann noch mal ein Klassiker kommt.

„Ich lass für Dich das Licht an, Berlin, Berlin“, singt Strate auf die Hauptstadt gemünzt, bevor der Song eine deutlich rockigere Abbiegung nimmt und auf einmal gar keine Schnulze mehr ist. „R/H/1“: Vielleicht keine Zäsur, aber ein glaubhafter Neustart. Einer, den die Fans mitgehen könnten.