Berlin. Der Berliner Orchestermusiker Fabian Neckermann ist Schirmherr im Jahr der Tuba. Er erklärt die Besonderheiten des Instruments.

Fabian Neckermann ist Solo-Tubist beim Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin und Schirmherr für die vielfältigen Aktivitäten im bevorstehenden Jahr der Tuba. „Es ist eher eine repräsentative Aufgabe“, sagt der 28-jährige Musiker. „Ansonsten versucht man, Veranstaltungen mitzuorganisieren und auch an diesen teilnzunehmen. Es geht zum Beispiel um die Teilnahme an Festlichkeiten, Blechbläserkonzerten von Musikschulen oder unsere Pressekonferenz am 11. Januar. Dazu wird man als Schirmherr eingeladen.“