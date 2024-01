Berlin. Anne Serre hat vor 30 Jahren einen provokanten Roman voller sinnlicher Fantasie geschrieben. Jetzt gibt es ihn auf Deutsch.

Wer ihr Reich betritt, ist verloren, so viel steht fest. Die Gouvernanten wachen in gelben Kleidern auf den Stufen zu ihrer Villa. Sie lauern, ob ein Fremde durch das goldene Tor in den Garten tritt. Um die kleinen Jungen, auf die sie aufpassen sollten, scheren sie sich kaum. Stattdessen hört man sie spitzbübisch kichern, sieht sie nackt einen Hexensabbat tanzen. „Womöglich ging es sogar nicht mit rechten Dingen zu“, vermutet der Erzähler noch über den Tag, als sie in die Villa kamen. Dann ist es geschehen: Wie wilde Amazonen, getrieben von inneren Stürmen und sexueller Gier, stürzen sich die drei auf ihre Beute.