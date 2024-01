Berlin. Der jüdische Fotograf Rafael Herlich zeigt Gesicht gegen Antisemitismus und Rassismus in der Ibn-Rushd-Goethe-Moschee.

Der Blick des Mädchens ist direkt in die Kamera gerichtet, ein Lächeln umspielt ihren Mund und auch die blau-gelben Haare lassen nicht darauf schließen, was dem jungen Mädchen kurz vor der Aufnahme des Bildes passiert ist: Von jetzt auf gleich habe sie die verlassen müssen, erzählt der Fotograf Rafael Herlich der Berliner Morgenpost. „Ihr wurde alles weggenommen. Nur ihren Stolz hat sie noch. Den kann ihr niemand wegnehmen“, meint er. Diesen Ausdruck hat Herlich auf dem Foto eingefangen und genau deswegen ist es Teil seiner Ausstellung „Gesicht zeigen gegen Antisemitismus und Rassismus“, die noch während der nächsten Wochen in der Ibn-Rushd-Goethe-Moschee von Seyran Ateş in Berlin zu sehen ist.