Berlin. Klischees können so schön sein, dass sie gute Laune machen: In Steglitz hatte Tillmann von Blombergs Musicalkomödie Gastspiel-Premiere.

Wenn es nach dem Erzähler geht, ist die Hochzeitssuite eines Grandhotels der letzte Ort auf Erden, an dem man noch an Märchen glaubt. Liegt vermutlich daran, dass er ein Spiegel ist wie weiland in „Schneewittchen“. Allerdings hat er die Braut noch nicht gesehen. Derangiert wäre ein allzu freundliches Wort für ihren Zustand. Nach durchzechter Nacht auf dem Boden krauchend und vom Gefühl her dem Tode nahe, trifft es eher. Resultat eines heftigen Jungesellinnenabschieds mitsamt Blackout. Ihr will partout nicht mehr einfallen, mit wem sie gerade noch Sex hatte. Wie ihr auch entfallen ist, dass sie drei Freundinnen vorab zum Wiedersehensfrühstück eingeladen hat. Und dass sie heiraten will.