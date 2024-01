Berlin. In unserer Filmreihe „Hauptrolle Berlin“ im Zoo Palast stellte Julia von Heinz noch einmal ihr Spielfilmdebüt „Was am Ende zählt“ vor.

Sie wollten zu zweit kommen. Und auch der Termin, zwei Tage nach Silvester, schreckte sie nicht. Aber dann hat sich die Schauspielerin Paula Kalenberg erkältet. Und muss nun leider das Bett hüten. Weshalb die Regisseurin Julia von Heinz dann doch alleine kam, um in der Filmreihe „Hauptrolle Berlin“, die die Berliner Morgenpost gemeinsam mit dem Zoo Palast veranstaltet, noch einmal ihr Debüt „Was am Ende zählt“ aus dem Jahr 2007 vorzustellen. Aber von wegen - allein kam sie auch nicht. Sondern brachte viele Mitarbeiter und Mitstreiter dieses Films mit. Für die meisten von ihnen war der Film damals das Debüt. Das verbindet.

Heute noch mal das Debüt zeigen, und in einem Monat große Berlinale-Premiere

Und für Julia von Heinz schließt sich damit auch ein Kreis. Der Film hatte damals Premiere auf der Berlinale, in der Sektion Perspektive Deutsches Kino, die ab diesem Jahr leider aus Spargründen eingestellt wurde. Julia von Heinz hat aber gerade ihren jüngsten Film abgedreht, „Treasure“, der auch ihre erste internationale Produktion ist.

Und auch damit ist auf dem Filmfestival eingeladen. Diesmal in der Sektion Berlinale Special, dem nach dem Wettbewerb zweiten großen Schaufenster der Berlinale. Eine große Ehre. Und wie schön, da einen Monat vor dieser Premiere noch mal ihr Debüt zu zeigen.

Vertauschte Mutterschaft: Marie-Luise Schramm und Paula Kalenberg im Film „Was am Ende zählt“. © Credofilm | Credofilm

Eins, das eine lange Genese hinter sich hat. Auf das Thema - eine junge Frau landet unter Straßenkindern, ist ungewollt schwanger, will das Kind nicht und geht einen Mutterschaftstausch ein –, hat sie damals ihre Schwester gebracht. Das hatte die heute 47-Jährige angesprochen, weil sie selbst damals gerade Mutter geworden ist.

Und sie sich fragte, wie sie das auf die Reihe kriegen soll, Filmregisseurin zu werden und gleichzeitig Mutter zu sein. Das hat sie aber einfach auf ihre beiden Hauptfiguren übertragen: Eine, die Karriere machen will und die ein Kind da nur behindert, und eine, die sich nichts sehnlicher wünscht, als ein Kind zu haben.

Ein schmales Budget von gerade mal 400.000 Euro

Schon 2003 hat Julia von Heinz einen Kurzfilm darüber gedreht, „Lucie und Vera“. Das sollte aber, wie sie auf der Bühne des Zoo Palastes betont, nur eine „Visitenkarte“ sein. Sie wollte von Anfang an einen Langfilm daraus machen. Das war dann aber gar nicht so einfach. Lange fand sie keine Finanzierung, weil sie nicht an einer Filmhochschule und deshalb nicht so vernetzt war. „Heute bin ich selbst Professorin an der Filmhochschule und weiß, wie wichtig das ist.“ Am Ende hat sie den Film mit einem äußerst schmalen Budget von gerade mal 400.000 Euro gedreht.

Das aber sieht man dem Film in keiner Weise an. Und das liegt auch an all den Mitstreitern, die an diesem Abend mit im Saal sitzen. Eine richtige kleine Filmfamilie, mit vielen von ihnen arbeitet die Filmemacherin immer wieder zusammen. Das ist ihr auch total wichtig. „Und auch das ist schwierig durchzusetzen, wenn du noch keinen Stand hast.“ Da haben es ihre eigenen Filmstudenten heute leichter.

