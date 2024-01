Berlin. Ausstellungen in der Alten Nationalgalerie, Konzerte in der Philharmonie und Lesungen am Berliner Ensemble: Das neue Jahr im Überblick.

Was wäre die Kultur ohne ihre Jahres- und Gedenktage? Auf jeden Fall um viele Veranstaltungen ärmer. Auch in diesem Jahr stehen in Berlin zahlreiche davon an. Eine Auswahl.