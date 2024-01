Berlin. Kaley Cuoco, ein Star der Serie „Big Bang Theory“, erfindet sich neu. Mit einer Actionkomödie, die sie auch mitproduziert: „Role Play“.

Scheinbar sorglos leben Emma (Kaley Cuoco) und Dave Brackett (David Oyelowo) mit ihren zwei Kindern in einem beschaulichen Vorort von New Jersey. Beide haben gute Jobs, Emma ist beruflich viel unterwegs. An ihrem siebten Hochzeitstag soll ein kleines Rollenspiel nun etwas Aufregung in ihren Ehealltag bringen.