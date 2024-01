Berlin. Der Neuseeländer dreht Blockbuster wie die „Thor“-Filme. Jetzt legt er „Next Goal Wins“ vor. Auch wenn er von Fußball keine Ahnung hat.

Von Neuseeland nach Hollywood ist es ein weiter Weg. Filmemacher Taika Waititi, Sohn eines Maori und einer Jüdin, drehte in seiner Heimat unter anderem die Vampirkomödie „5 Zimmer Küche Sarg“, bevor ihm mit dem US-Comic-Blockbuster „Thor: Tag der Entscheidung“, dem dritten „Thor“-Film, 2017 der Durchbruch gelang. Dem Marvel-Universum drückte er dabei, wie auch in Teil Vier „Love and Thunder“ im letzten Jahr, seinen Stempel auf. Der schräge Waititi-Humor ist längst unverkennbar. Für die Nazisatire „Jojo Rabbit“ erhielt er 2020 den Drehbuch-Oscar. Nun widmet sich Waititi in der Komödie „Next Goal Wins“, die am 4. Januar im Kino startet, dem schlechtesten Fußballteam der Welt. Die Nationalmannschaft von Amerikanisch-Samoa musste mit einem 0:31 gegen Australien die größte Niederlage der FIFA-Geschichte einstecken. Nun soll sie sich für den World Cup qualifizieren, mithilfe eines neuen Trainers (Michael Fassbender), den es gegen seinen Willen auf die Pazifikinsel verschlägt. Beim Gespräch im Hotel de Rome am Bebelplatz plaudert der 48-jährige Waititi entspannt über Außenseiter, künstlerische Freiheit und Scheitern als Chance.