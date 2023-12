Berlin. Im Neuköllner Beton-Kiez kam es Silvester 2022/23 zu schweren Krawallen. 1970 galt das Areal als Musterbeispiel modernen Wohnungsbaus.

Architekturkritik kann hart sein, Nörgelei an Stil oder Funktionalität auch mal unter der Gürtellinie – nichts Ungewöhnliches. Etwas anderes ist es allerdings, wenn der Architekt sein Werk selbst in Grund und Boden redet. „Wohnklosetts mit Kochnische“ habe er da gebaut, bekannte Rainer Oefelein 1987 in einem Interview. Gemeint war die „High-Deck-Siedlung“, die er in den 1970er-Jahren mit seinem Partner Bernhard Freund entworfen hatte, rechts und links der Neuköllner Sonnenallee an deren Ende, damals gut 100 Meter von der Mauer entfernt. Auch sonst fand der Architekt rückblickend viele kritische Worte anlässlich einer Ausstellung über seine Wohnanlage: die Grundrisse, die Gemeinschaftseinrichtungen, der Baustoff, und überhaupt.