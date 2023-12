Berlin. Kontrabassistin Christina Breuninger-Felsch tritt als Solistin in den Konzerten zum Jahreswechsel im Circus Roncalli auf.

Die gemeinsamen Vorstellungen des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin mit dem Circus Roncalli sind mit das Bezauberndste, was man zum Jahreswechsel in der Stadt live erleben kann. Seit Jahren präsentieren sich die klassischen Musiker im Tempodrom und begleiten dabei auch die Artisten. „Innerhalb des Orchesters muss man sich schon ziemlich konzentrieren, weil die Stücke recht schnell wechseln“, sagt Kontrabassistin Christina Breuninger-Felsch. Und man müsse spontan reagieren können, wenn ein Clown oder eine Artistin ein paar Extratakte brauchen. „Vor allem darf man sich nicht ablenken lassen. Der Blick sollte in den Noten bleiben, ansonsten wird man schnell von den akrobatischen Nummern abgelenkt.“