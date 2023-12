Berlin. Das Berliner Ensemble feiert die 100. Vorstellung der „Dreigroschenoper“ und ein neues Buch erklärt den Komponisten Kurt Weill.

Im Berliner Ensemble wird am 30. Dezember die 100. Vorstellung der „Dreigroschenoper“ in der Neuinszenierung von Barrie Kosky und unter der Musikalischen Leitung von Adam Benzwi gezeigt. Ein regelmäßig ausverkaufter Bestseller ist zweifellos ein guter Grund zum Feiern. Die Berliner Theatergemeinde hatte die Produktion 2021 zur „Aufführung des Jahres“ gewählt. Das Stück von Bertolt Brecht und Kurt Weill war 1928 im damaligen Theater am Schiffbauerdamm uraufgeführt worden. Barrie Koskys Neuinszenierung ging seit der Premiere am 13. August 2021 vom Schiffbauerdamm aus auch auf Gastspielreisen, unter anderem nach Amsterdam, Edinburgh, Recklinghausen und Rom.