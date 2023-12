Berlin. Hannah Herzsprung und Chris Kraus über die Fortsetzung ihres Erfolgsfilms „Vier Minuten“ und die Tragik, die über dem neuen Film liegt.

Der Film „Vier Minuten“ wurde 2006 zum Überraschungserfolg. Und der Beginn gleich zweier Karrieren. Hannah Herzsprung spielte sich hier mit ihrer ersten Hauptrolle gleich in die Oberliga. Und Chris Kraus gab damit sein Debüt als Autorenfilmer. Nun haben die beiden nach 17 Jahren eine Fortsetzung gedreht: „17 Jahre“ feiert am 8. Januar seine Berlin-Premiere. Und kommt drei Tage später ins Kino. Wir haben den Regisseur und seinen Star dazu getroffen. Es sollte eigentlich eine lockere Plauderei über damals und heute werden. Doch kurz zuvor ist die Ehefrau von Chris Kraus gestorben. Was der Regisseur erst im Interview offenbarte. Weil es auch der Film seiner Frau ist, hat er das Gespräch dennoch geführt.