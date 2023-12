Berlin. Am Donnerstag spielte die Punk-Band Extrabreit in Berlin. Sie nahmen das Publikum mit auf eine Zeitreise in die 80er- und 90er-Jahre.

Noch einmal jung sein, noch einmal feiern, noch einmal die guten alten Zeiten mit Extrabreit zurückholen: Das Motto dieses Donnerstagabends zeichnet sich schon beim Betreten des Hole 44 in Neukölln ab. Komplett in Schwarz gekleidete, um die 60-jährige Männer prosten sich mit Bier zu, Frauen in ähnlichem Alter mit „gegen Nazis“-Cappies stehen in kleinen Grüppchen zusammen und die allgemeine Vorfreude ist unverkennbar.

Kein Wunder also, dass eben jenes Publikum nur wenige Minuten später bereits laut zu pfeifen beginnt, als die Neue-Deutsche-Welle-Band Extrabreit die Bühne betritt. Sogleich starten die inzwischen über 60-jährigen Bandmitglieder ihr fünfzehntes Konzert der Weihnachts-Blitztournee energiegeladen mit dem gleichnamigen Song „Extrabreit“, der Elemente des deutschen Punk und New Wave vereint.

Extrabreit nahmen ihr Publikum in Berlin auf eine Zeitreise mit. © BM | Clara Andersen

Es dauert keine paar Sekunden, da grölt das Publikum textsicher die Lyrics „Hörst du noch, wie du früher / durch die Gegend schriest / Keiner mehr weiter weiß / Doch ich bin extrabreit“ mit. Die Zeitreise kann beginnen: Mit dem treibendem Rhythmus, und starken Gitarrenriffs zieht die Neue-Deutsche-Welle-Band das Publikum sofort zurück in die 80er- und 90er-Jahre.

Extrabreit in Berlin: „Lasst uns den guten alten Deutschrock zelebrieren“

Doch obwohl Extrabreit zu der Zeit am erfolgreichsten war, stammt die Band eigentlich aus der Punk-Bewegung. Deswegen begrüßt Sänger Kai Havaii das Publikum kurz darauf nicht nur mit einem fröhlichen „Guten Abend, Berlin. Es ist schön wieder hier zu sein“, sondern macht im gleichen Atemzug auch deutlich, dass an diesem Abend „der gute alte Deutschrock“ zelebriert werden soll.

Die Abgrenzung zur Neuen Deutschen Welle kommt bei dem mit der Band gealterten Publikum offensichtlich gut an: Zu dem rockigen Sound und Havaiis markantem Gesang in „Her mit den Abenteuern“ und „Geisterbahn fahrn“ wird wild mit den kahlen Köpfen im Takt gewippt, die Lederjacken ausgezogen und hier oder da von einigen Punks gepogt.

Gealterte Band, gealtertes Publikum - doch eine Stimmung wie früher

Das ist auch bei den darauffolgenden neueren Liedern wie „Winter“ von dem „Auf Ex“-Album aus 2020 und den altbekannten Klassikern „Glück und Geld“ und dem Autoritäts-kritisierenden „Die Polizisten“ nicht anders. Denn Alter hin oder her: Zusammen feiern und Stimmung machen, hat niemand der hier anwesenden in den letzten Jahrzehnten verlernt. Weder vor noch auf der Bühne.

Als Hawaii dann fragt, wer von den Fans schon einmal im Kaufhaus geklaut habe – „Hier zeigt sich ist die kriminelle Energie der Hauptstadt“, kommentiert er die Aufzeigenden – ist bereits klar, was als Nächstes kommt: „Kleptomanie“ vom „Rückkehr der phantastischen 5!“-Album. Die Menschenmenge springt dazu zwar erneut auf und ab, ihre mit Stacheln besetzen Leder-Halsbänder wippen hoch und runter und die zahlreichen Ohr- und Nasen-Piercings baumeln hin und her, aber wie sich im Laufe des Abends herausstellt, geht da noch mehr.

„Ein geiler Abend“ mit der erfolgreichsten Band der Neuen Deutschen Welle in Berlin

Nicht mehr zu halten ist die Menge nämlich ganz zum Schluss bei den absoluten Hits „Flieger, grüß mir die Sonne“ und „Hurra, Hurra, die Schule brennt“. Das war aber auch nicht anders zu erwarten, schließlich schafft Extrabreit es mit keinen anderen Songs so erfolgreich, die rebellische Attitüde und das Lebensgefühl ihrer Generation einzufangen.

Zu den eingängigen Refrains wird daher gesprungen, was das Zeug hält. Die Luft ist stickig, die Stirnen glänzen, Bier wird verschüttet. Egal, weiter geht’s; bis zum bitteren Ende. Beim Rausgehen resümiert ein älterer Mann leicht lallend: „Wat ein geiler Abend“!