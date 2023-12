Berlin. Beethovens symbolträchtige 9. Sinfonie wird in den Silvesterkonzerten der Staatskapelle und des Rundfunk-Sinfonieorchesters aufgeführt.

Aufführungen von Beethovens 9. Sinfonie mit dem chorisch dahin geschmetterten „Freude, schöner Götterfunken“ sind eine wichtige Silvestertradition im Berliner Musikbetrieb. In diesem Jahr führen sowohl die Staatskapelle Berlin unter Stabführung von Jaap van Zweden in der Staatsoper als auch das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin (RSB) unter Karina Canellakis im Konzerthaus die Sinfonie auf. Immer wieder sind Aufführungen der Neunten mit dem Schlusschor über Friedrich Schillers Gedicht symbolisch aufgeladen. Manchmal braucht es dafür einen zweiten Blick. Diesmal werden wir wohl Beethoven pur erleben. Die Sehnsucht nach Rückkehr jener humanistischen Utopie liegt in der rauen Berliner Luft.