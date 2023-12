Berlin. Das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin spielt unter dem Barockspezialisten Marc Minkowski Werke von Chausson, Rameau und Bruckner.

Es ist ganz erstaunlich, wie der französische Alte-Musik-Dirigent Marc Minkowski in der Philharmonie das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin bei Anton Bruckner zum Klingen bringt. Die Sinfonie d-Moll WAB 100 strich der Komponist aus seinem offiziellen Werkverzeichnis, sie firmiert heute als „annullierte Zweite Sinfonie“. Es ist für das fulminante künstlerische Ergebnis nicht wichtig, aber: Wahrscheinlich hat es diese Musik in exakt diesem Klanggewand so nie gegeben. Nicht nur, weil die Streicher und Bläser in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts klanglich nie so hart gefedert wurden wie es Minkowski dem RSB verordnet.