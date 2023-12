Berlin. Ein chilenischer Dokumentarfilm kommt der Alzheimer-Krankheit nah wie nie: „Die unendliche Erinnerung“. Dabei wird viel gelacht.

In diesem Film wird viel gelacht, obwohl er todtraurig ist. Die Schauspielerin und frühere chilenische Kultusministerin Paulina Urrutia hat seit 2014 in Videos den Alltag mit ihrem Ehemann Augusto Góngoria dokumentiert. Denn da ist der Journalist und Autor im Alter von 62 Jahren an Alzheimer erkrankt.