Berlin. Akrobatik, Tanz, Clownerie und Live-Musik: Im Tempodrom ist wieder Zeit für Zirkus. Themenschwerpunkt in diesem Jahr: Frankreich.

Die Silberhochzeit in Paris könnte ja so romantisch sein, müsste Gaby bloß nicht mit ihrem Göttergatten Henry feiern. Egal, was sie macht, er kann es besser. Will die Schweizerin eine Jonglage zeigen, stibitzt der New Yorker ihre Keulen. Macht sie einen Quick-Chance und wechselt in Sekundenschnelle vom schicken Kleid zur traditionellen Tracht, erscheint er in einem dermaßen glitzernden Silberhemd, dass er sie glatt überstrahlt. Circensisches Mansplaining, für das er aber auch ordentlich einstecken muss, denn sie lässt sich nicht so einfach aus dem Rampenlicht schubsen. Bei dem Versuch geht auch schon mal sein Toupet hops.