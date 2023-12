Berlin. Der Weihnachts-Tatort spielt in Frankfurt. Deren Ermittler haben gerade ihren Abgang verkündet. Was ist nur bei der Krimireihe los?

Normalerweise kredenzt die ARD zu den Feiertagen ja gern besondere „Tatorte“. Aber in diesem Jahr ist alles anders. Da wird – nicht am Sonntag, sondern erst am 2. Weihnachtstag – ein Fall aus Frankfurt gezeigt, der sichtlich im Sommer gedreht wurde, also so gar nicht auf Weihnachtsstimmung macht. Und erst vergangenen Dienstag verkündete der Hessische Rundfunk völlig überraschend, dass die nächste Folge von Margarita Broich und Wolfram Koch als Kommissare Janneke und Brix, die gerade abgedreht wurde, die letzte sein soll.