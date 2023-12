Berlin. Pianistin Martha Argerich und Daniel Barenboim prägen das Konzert der Berliner Philharmoniker

Langer, herzlicher Jubel in der Philharmonie. Stehende Ovationen für Daniel Barenboim und Martha Argerich nach Beethovens Zweitem Klavierkonzert vor der Pause. Stehende Ovationen auch am Ende nach Brahms‘ Dritter Sinfonie. Noch immer wirkt Barenboim fragil und von Krankheit schwer gezeichnet. Mühevoll erklimmt der 81-Jährige das Podest. Dirigieren kann er nur noch im Sitzen. Sehr sparsam sind die Zeichen, die er den Berliner Philharmonikern sendet. Umso erstaunlicher, wie selbstbewusst und konsequent das Orchester Brahms‘ Dritte an diesem Donnerstagabend spielt. Schwerblütig, mit großem Gewicht und feierlichem Ernst. Aber auch mit einer Ruhe und Gelassenheit, die viel Raum für Klangschönheit und Besinnlichkeit lässt.

An allen Ecken und Enden ist zu merken, wie genau die Philharmoniker ihren Ehrendirigenten Barenboim kennen. Wie vertraut sie sind mit seiner spätromantischen Klangästhetik. 1969 hat Barenboim die Philharmoniker zum ersten Mal dirigiert. Doch es gibt etwas, das grundlegend anders ist seit Barenboims schwerer Erkrankung im letzten Jahr: die Tempogestaltung. Es sind Zeitlupen-Tempi, die der Maestro jetzt in Brahms‘ Dritter Sinfonie pflegt. Zeitlupen-Tempi, die alle Sätze in langsame Sätze verwandeln. Was allerdings auch seinen Reiz hat: Die schönen Momente fliegen an diesem Abend nicht einfach vorbei. Man kann sie in vollen Zügen genießen, ihnen nachhängen, sie wie Bilder betrachten.

Daniel Barenboim und Martha Argerich spielen am Konzertflügel bei den Berliner Philharmonikern. © Monika Rittershaus | Monika Rittershaus

Ursprünglich wollte Barenboim diese Brahms-Sinfonie zuvor auch in den USA und Kanada aufführen – im Rahmen der Nordamerika-Tournee der Staatskapelle Berlin. Eine Reise, die er schließlich abgesagt hat. Erwartungsgemäß, weil Barenboim bereits Anfang 2023 als Generalmusikdirektor der Staatsoper zurückgetreten ist. Erwartungsgemäß auch wegen seines nach wie vor kritischen gesundheitlichen Zustands.

Barenboim und Argerich kennen sich seit ihrer Kindheit in Argentinien

Von den Berliner Philharmonikern erhält Barenboim nun hingebungsvolle Unterstützung. Und in der ersten Konzerthälfte kommt Martha Argerich hinzu, Barenboims bevorzugte Pianistin der vergangenen zehn Jahre. Sie kennen sich seit ihrer Kindheit in Argentinien. Beide waren sie damals Wunderkinder, haben dann über ein halbes Jahrhundert getrennt voneinander Karriere gemacht. Mittlerweile sind in Berlin viele gemeinsame Klavierkonzert-Auftritte und Kammermusikabende zusammengekommen. Sehr häufig dabei auf dem Programm: vierhändige Sonaten von Schubert und die ersten beiden Klavierkonzerte von Beethoven. Deshalb erstaunt es nicht, dass Argerich auch jetzt wieder Beethovens B-Dur-Klavierkonzert op. 19 spielt.

Doch das macht überhaupt nichts. Im Gegenteil: Die 82-jährige Argerich wirkt so frisch und lebendig, so launisch und spontan, dass man meint, das Werk zum ersten Mal zu hören. Im ersten Satz lädt sie die Philharmoniker mehrfach dazu ein, kammermusikalische Dialoge zu führen. Das Orchester lehnt hier dankend ab, hält sich zurück, beschränkt sich aufs dichte und dunkel gefärbte Begleiten. Das mittlere Adagio ähnelt einer hochromantischen Traumlandschaft à la Chopin. Im Kehraus-Finale werfen sich Solistin und Orchester die Bälle zu, wirken gleichberechtigter, lassen Humor und Ausdruckskraft triumphieren.