Berlin. Auf der Berlinale zeigt Julia von Heinz ihren neuen Film. Davor stellt sie im Zoo Palast noch einmal ihr Debüt „Was am Ende zählt“ vor.

Sie will nur weg. Raus aus der Stadt. Aber die Stadt lässt sie nicht. Die minderjährige Carla will nach Lyon. Ihr Traum: an der Kunsthochschule Mode studieren. Aber schon am Bahnhof wird ihr alles geklaut. Geld, Ticket, Gepäck. Zur Polizei kann sie nicht. Die würden sie nur zu ihrem trunksüchtigen Vater zurückbringen. Und dem hat sie ja sein letztes Geld genommen, um ins Land ihrer verstorbenen Mutter abzuhauen.

Mit hängenden Schultern verlässt Carla den Bahnhof. Übernachtet bei einer Zufallsbekanntschaft. Und nimmt den ersten schwarzen Job an, den sie kriegen kann. Um irgendwie Geld zusammenzukratzen und doch noch nach Lyon zu kommen. So aber lernt die Minderjährige, mitten in der ihr vertrauten Stadt, eine ganz andere Welt kennen, die von Straßenkindern, Lebenskünstlern und Kleinkriminellen. Ganz nach oben wollte Carla und landet doch ganz unten. Aber unter den Außenseitern am Rande der Gesellschaft erfährt sie erstmals so etwas wie Zusammenhalt. Und dann sogar Liebe.

Berlin ist in diesem Film Großstadt und Abseits zugleich

Wie viel Stadt muss ein Berlin-Film zeigen, um als ein solcher zu bestehen? Das ist eine Frage, die sich immer wieder stellt in der Filmreihe „Hauptrolle Berlin“, in der die Berliner Morgenpost gemeinsam mit dem Zoo Palast an jedem ersten Dienstag im Monat einen waschechten Berlin-Film zeigt. Und die Antwort ist immer dieselbe: Die Filme, die Berlin gleich in der ersten Einstellung ausstellen, mit möglichst bekannten Ecken, die sind es gerade nicht.

„Was am Ende zählt“, das Regiedebüt von Julia von Heinz aus dem Jahr 2007, zeigt dagegen nur ganz wenige, kaum identifizierbare Orte: ein Schiff an der Spree, ein grauer Plattenbau, dazwischen höchstens mal ein paar Blicke aus einem fahrenden Bus oder der schmale Gang unter der Hochbahn. Und nur ein, zwei Mal schwenkt die Kamera nach oben, auf den Himmel über Berlin, mit dem Fernsehturm, der sich im Hintergrund verliert. Berlin ist in diesem Film Großstadt und Abseits zugleich. Ein interessanter Widerspruch.

Seine Premiere hatte der Film auf der Berlinale 2007, in der Sektion Perspektive Neues Deutsches Kino. Wie erst diese Woche bekannt wurde, wird Julia von Heinz auf der nächsten Berlinale im Februar ihre erste internationale Produktion, die Bestsellerverfilmung „Treasure“ mit Stephen Fry und Lena Dunham, als Berlinale Special zeigen. Da schließt sich ein Kreis. Einen Monat vorher aber stellt sie in unserer Filmreihe noch einmal ihr Debüt vor, zusammen mit ihrer Hauptdarstellerin Paula Kalenberg.

Die spielt die 15-jährige Carla, die in wenigen Sekunden ihr ganzes Hab und Gut, ihre Zukunft und Zuversicht verliert. Sie kommt eine Nacht bei Rico unter, schön aasig von Vincenz Kiefer gespielt. Denn der will als Gegenleistung Sex. Und kriegt ihn auch. Dafür verschafft er ihr immerhin einen Gelegenheitsjob, aber auch das nicht selbstlos: auf einem alten Schiff, das er zu einem Restaurant umbaut.

Die eine will ihr Kind nicht, die andere will es stattdessen

Das Boot ist natürlich eine Metapher für Carlas Situation: Eigentlich dafür bestimmt, auf große Fahrt zu gehen, liegt es auf Grund und erfährt eine andere Bestimmung. Hier lernt die Gestrandete Lucie (Marie-Louise Schramm) kennen, auch eine Ausreißerin, aber eine erfolgreiche, die aus vielen Jugendheimen abgehauen ist, die ihr Leben selber meistert und viel selbstsicherer ist. Aber Carla fühlt sich in dieser Welt nur auf Zwischenstation.

Bis ihr wiederholt schlecht wird und ein Schwangerschaftstest positiv ist. Das Ergebnis des One-Night-Stands. Der windige Rico soll nichts davon erfahren. Es ist aber schon zu spät, um das Kind abzutreiben. Da schlägt Lucie einen Deal vor: Sie möchte das Kind großziehen. Und überredet Carla, dass sie ihre Schwangerschaft verbirgt und eine eigene vortäuscht.

Es gibt nur wenige Ecken von Berlin zu sehen, wie hier die Säulen der Hochbahn. © Credofilm | Credofilm

Auf die Idee zu ihrem Erstling kam Julia von Heinz, die Regisseurin von „Ich bin dann mal weg“, „Und morgen die ganze Welt“ und die umstrittene Serie „Eldorado KaDeWe“, durch ihre Schwester. Die hat damals in einem Mädchenauffangheim gearbeitet und von einer ähnlichen Geschichte gehört. Die angehende Filmemacherin spann diese Geschichte weiter, erfand die vertauschte Mutterschaft.

Und machte daraus erst mal einen Kurzfilm, „Lucy & Vera“, schon damals mit Marie-Luise Schramm als Lucie. Von Anfang an aber war geplant, das zu einem Langfilm auszubauen. Dafür musste von Heinz dreieinhalb Jahre lang durch viele anstrengende, vergebliche Förderanträge durch. Am Ende war die zweite Hauptdarstellerin, Laura Meire, aus dem Dreh-Alter herausgewachsen. Schramm aber war noch glaubhaft. Und brachte Paula Kalenberg mit, mit der sie schon mal gedreht hatte.

In ihrem Debüt steckt ganz viel von Julia von Heinz drin

Trotz des sehr unterschiedlichen Milieus ist dies doch ein sehr persönlicher Film von Julia von Heinz. „Da steckt ganz viel drin von mir selber drin“, gab sie damals zu. Kurz nach der Fertigstellung des Kurzfilms ist sie das erste Mal Mutter geworden, in der Entwicklungsphase des Langfilms bekam sie ihre zweite Tochter.

„Ich kannte sehr gut dieses Gefühl: Was will ich denn jetzt? Will ich Mutter sein, will ich eine Familie und ein Nest? Oder will ich raus und Filme machen?“ Diese beiden Pole haben in ihr gestritten. „Und das habe ich in zwei Charaktere gepackt: Carla, die gar kein Kind will. Und Lucy, die sich nichts sehnlicher wünscht.“

Regisseurin Julia von Heinz ist 2024 wieder auf der Berlinale vertreten. © FUNKE Foto Services | Maurizio Gambarini

Carla wird in eine fremde Welt gestoßen, jenseits von allen bürgerlichen und sozialen Sicherheiten, in Behelfs- und Zweckunterkünften. Hier gibt es, bis auf einen Sozialarbeiter, keine Erwachsenen. Und Männer spielen hier keine Rolle, haben keinen Platz. Aber wo es keine festen Familiengefüge gibt, lernt Carla Loyalität und Zusammenhalt anders kennen. In einer Frauenfreundschaft. Und völlig verwirrt in diesen ihr unvertrauten Bahnen, entdeckt sie dann auch noch Gefühle, die sie noch nie gekannt hat - für das andere Mädchen.

„Was am Ende zählt“ ist eine Coming-of- und Coming-Out-Geschichte zugleich. Die ganz klein und kammerspielartig erzählt wird. Und doch die ganz großen Fragen stellt. Ein Debüt, das schon über das Ende räsoniert! Dabei gibt es kein Entweder-Oder. Der Film bleibt bewusst offen. Die eigentliche Antwort gibt die Vita von Julia von Heinz. Sie ist Mutter und Regisseurin zugleich. Eine Regisseurin, die bewusst gegen klassische Rollen- und Frauenbilder andreht.

Zoo Palast, 2. Januar, 20 Uhr in Anwesenheit von Regisseurin Julia von Heinz und Hauptdarstellerin Paula Kalenberg.