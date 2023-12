Berlin. Namhafte Musiker aus aller Welt setzten ein Zeichen gegen die Gewalt im Nahen Osten. So lief das Konzert gegen Krieg und Gewalt.

Es ist beeindruckend, wie viele weltberühmte Künstlerinnen und Künstler die Berliner Philharmoniker für ihr Benefizkonzert „Gemeinsam für Menschlichkeit“ in der Philharmonie gewonnen haben. Um nur einige Beispiele zu nennen: Die Stargeigerin Lisa Batiashvili, die lediglich in einem Nonett-Satz der Komponistin Louise Ferrenc einen Geigenpart übernimmt, steht nicht mal im Programm – so spontan sind die Zusagen offenbar teilweise gewesen. Die greise Weltklasse-Pianistin Martha Argerich, am Abend ohnehin mit dem Orchester und Daniel Barenboim zu einem Abokonzert verabredet, eröffnet den Abend mit einem Satz aus dem Klavierquintett ihres Lieblingskomponisten Schumann. Viele Andere sind ebenfalls dabei: Geiger Christian Tetzlaff, Sopranistin Christiane Karg, Cellist Steven Isserlis – die ebenfalls teilnehmenden Philharmoniker-Solisten noch gar nicht genannt.