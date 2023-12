Berlin. Ein Einwanderer will nach oben. Und das in der Sterne-Gastronomie. „Sterne zum Dessert“ ist einem echten Patissiser nachempfunden.

Das Leben ist hart. Das Leben eines Einwandererkindes in der Provinz Frankreichs ist noch härter. Und am härtesten ist die Sterne-Gastronomie. So vermittelt es der französische Film „Sterne zum Dessert“ („À la belle etoile“), der das Leben des in Frankreich berühmten Patissiers Yazid Ichemrahen nachzeichnet, gespielt von Riadh Belaïch, einem bekannten Influencer.