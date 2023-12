Berlin. Für ihr Debüt „Young Promising Woman“ wurde Emerald Fennell gefeiert. In ihrem zweiten Film karikiert sie nun die Upper Class, aus der sie selber stammt.

Dazugehören, koste es, was es wolle: Den Drang, nicht allein zu sein, den Wunsch nach Anerkennung und Aufmerksamkeit, kennt so ziemlich jeder. In dem US-Film „Saltburn“ wird das nun exzentrisch auf die Spitze getrieben. Da kommt ein junger, verschüchtert-verklemmter Mann namens Oliver Quick (Barry Keoghan) an eine der renommiertesten Elite-Unis. In Oxford. Er hat dafür zwar das entsprechende Zeugnis, aber nicht das nötige Geld. Er stammt aus einfachsten Verhältnissen und darf hier nur dank eines Stipendiums studieren.