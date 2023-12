Berlin. Brüderliches Ringen – gemeinsam beim Wrestling, gegeneinander um des Vaters Gunst: Davon handelt dieser testosterongeschwängerte Film.

Mit Wrestling haben nicht wenige Probleme. Ist das wirklich eine Sportart oder nicht nur Entertainment der brutalsten Art? Wer zartbesaitet ist, sollte „The Iron Claw“ daher lieber meiden. Wobei der Film nicht nur derbe Schaukämpfe im Ring zeigt, sondern, das hat er mit Darren Aronofskys preisgekröntem Drama „The Wrestler“ (2008) gemeinsam, auch erhellende Einblicke in dieses ominöse Geschäft mit den harten Bandagen gibt.

„The Iron Claw“ handelt von einer echten Wrestling-Dynastie in den USA. Vater Fritz von Erich hat sich aus einfachsten Verhältnissen buchstäblich nach oben durchgekämpft. Sein Markenzeichen war die titelgebende Eiserne Klaue, mit der er die Gegner in eine schmerzliche Kopfzange nahm.

Später gründete und leitete der Patriarch nicht nur die World Class Wrestling Association, er schwor auch alle seine Söhne darauf ein, in den Ring zu steigen. Um der Familie den größten Triumph zu sichern, den man ihm vorenthalten hat: den Weltmeister-Gürtel.

Erst baut der Vater (Holt McCallanay) seinen Ältesten auf, Kevin (Zac Efron), der sich am wackersten schlägt. Am frechsten vor der Kamera ist aber David (Harris Dickinson), und auch das zählt in dem Gewerbe, weshalb die väterliche Gunst umschlägt. Als Präsident Carter nach dem Einmarsch der Russen in Afghanistan die Olympischen Spiele in Moskau boykottiert, überredet er schließlich auch noch Kerry (Jeremy Allen White), vom Diskuswerfen auf Catcherwerfen umzusteigen. Und er will sogar den Jüngsten in den Ring zwingen, Mike (Stanley Simons), der doch lieber Musik macht.

Bei allem Training: Zu viel Muskeln schaden der Mimik

Dabei gibt es einen Fluch in der Familie. Den könnten sie nur bezwingen, triezt der Vater, wenn sie die Stärksten und Erfolgreichsten sind. Dabei ist dieser Vater der eigentliche Fluch. Bald bleibt einer der Brüder auf der Strecke, und es bleibt nicht bei diesem einen Schicksalsschlag. Aber da ist kein Mitgefühl, weder be deim stets fordernden Vater noch bei der überraschend passiven Mutter (Mauray Turney).

Die vier von-Erich-Brüder: David (Harris Dickinson), Kevin (Zac Efron), Kerry (Jeremy Allen White) und Mike (Stanley Simons, v.l.). © Leonine | LEONINE

Dieses Familiendrama ist härter und unfassbarer als jede Wrestling-Show. Im Ring kämpfen die Brüder zusammen. Aber sie ringen vor allem um die Gunst des Vaters. Und dann gegeneinander. Man mag gar nicht glauben, dass es das wirklich gibt. Um die testosteronlastige Geschichte zu erzählen, haben sich Stars wie Zac Efron („Baywatch“) und Dickinson („Triangle of Sadness“) brachial zum Schwergewicht hochtrainiert, fast wie Robert De Niro einst in „Wie ein wilder Stier“.

All der Muskelaufbau macht indes auch was mit dem restlichen Körper. Mimik und Gestik, die so wichtigen Mittel in der Darstellung von inneren Kämpfen, bleiben da aber leider eher auf der Strecke.

Drama, USA 2023, 123 min., von Sean Durkin, mit Zac Efron, Harris Dickinson, Jeremy Allen White, Holt McCallany