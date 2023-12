Berlin. Das Jüdische Kulturschiff am Schiffbauerdamm zeigt das neue Stück „shangHaimat oder Das ungewöhnliche Leben des Arthur Gottlein“

Das Jüdische Kulturschiff MS Goldberg zeigt mit „shangHaimat“ einen Abend über „Das ungewöhnliche Leben des Arthur Gottlein“. Der Filmregisseur ließ sich an, in Österreich das zu werden, was Fritz Lang in Deutschland war – ein Meister-Inszenator von großformatigen Stummfilmen. Doch 1938 bei der Angliederung seines Landes an Nazi-Deutschland wurde seine Karriere jäh ausgebremst. Als Jude floh er – zunächst auf die Philippinen, von wo ihn das Schicksal und die unwägbaren Umstände des Weltkriegs weiter nach Shanghai verschlug.