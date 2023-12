Berlin. Simon Verhoeven hat die Story von Milli Vanilli verfilmt. Überhöht als Farce, beichten die Pop-Idole direkt vor der Kamera- und ihren Fans.

Es ist nicht ohne Ironie, dass der größte Hit, den Milli Vanilli je landeten, ausgerechnet „Girl You Know It’s True“ hieß. Denn nichts war echt, nichts true an diesem Pop-Duo. Nicht die Haare. Nicht der Song – er war von einer anderen Band geklaut. Und schon gar nicht die Stimmen. Robert Pilatus und Fabrice Morvan taten nur so, als ob sie singen.